طوله يقترب من 6 أمتار.. شاب يصطاد أكبر ثعبان بورمى فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - نجح شاب بفلوريدا فى العثور على ثعبان بورمى، يبلغ طوله 5,79 أمتار، وبحسب جمعية محلية، فهو الأكبر على الإطلاق فى هذه الولاية الأمريكية التى يعتبر فيها هذا النوع من الأجناس الغازية.





وعثر على الثعبان على بعد 70 كيلو مترا غرب ميامى فى محمية بيغ سيبرس الوطنية، فى إطار مهمة بعثة استكشافية تهدف إلى كبح انتشار هذه الثعابين الغازية التى تعد من بين الأكبر فى العالم. ونشر جايك واليرى (22 عاما) مقطع فيديو على شبكة “إنستجرام” الاجتماعية يظهر فيه صياد هاو يجر الثعبان من ذيله إلى جانب الطريق، ثم ينجح فى السيطرة عليه من خلال الإمساك برأسه بمساعدة رجل آخر. ويبلغ وزن الثعبان 56,6 كيلو جراما ونقل إلى منظمة “كونسرفنسى أوف ساوث وست فلوريدا” البيئية التى تعنى بدراسة الثعابين البورمية. وقال عالم الأحياء فى المركز إيان إيسترلينج فى بيان: “كان لدينا شعور بأن هذه الثعابين يمكن أن تكون بهذا الحجم وأصبح فى حوزتنا الآن دليل على ذلك”، واصفا هذا الحجم بأنه رقم قياسى.

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