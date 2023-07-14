القاهرة الإخبارية.. العالم يتجه لفرض قيود جديدة على الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى قرارا يدعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعى، بحيث لا يتجاوز على حقوق الإنسان، إذ عرضت كل من كوريا الجنوبية والنمسا والبرازيل والدنمارك والمغرب وسنغافورة، القرار، بشكل مشترك، فيما أعلنت الصين والهند أنهما غير موافقتين لكنهما لم تطلبا طرح القرار للتصويت، وهى ممارسة شائعة عندما تكون دول غير راضية عن قرار ما ولكنها لا تريد عرقلته.





وقالت "بكين"، إن النص يحتوى على عناصر "مثيرة للجدل"، دون الخوض فى التفاصيل، يدعو القرار إلى تعزيز "شفافية" أنظمة الذكاء الاصطناعى وضمان أن البيانات المخصصة لهذه التكنولوجيا "تجمع وتستخدم ويتم تشاركها وتخزينها وحذفها" بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان، ونظر المجلس فى التقنيات الجديدة ككل من قبل، ولكنها المرة الأولى التى يدرس عن كثب تطوير الذكاء الاصطناعى، وأكد هذا القرار على أهمية "ضمان وتعزيز وحماية حقوق الإنسان طوال فترة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعى"، كما قال سفير كوريا الجنوبية يون سيونج دوك، فى حين رأت نظيرته الأمريكية ميشيل تايلور أن القرار كان "خطوة إلى الأمام" للمجلس.

من جهته، أعلن السفير البلجيكى مارك بيكستين دو بيتسيرف، باسم الاتحاد الأوروبى: "نحن متفقون تماما عندما يشدد القرار على الحاجة من بين أمور أخرى إلى اتخاذ تدابير وقائية والعناية اللازمة والإشراف البشرى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعى"، داعيا إلى "مقاربة حذرة" لضمان حماية حقوق الإنسان واحترامها فى عالم تتطور فيها التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، وبسبب التعقيد التقنى الكبير لأنظمة الذكاء الاصطناعى، فهى تبهر بقدر ما تثير القلق، فإن كانت قادرة على إنقاذ أرواح من خلال القفزة النوعية فى تشخيص الأمراض، يتم فى المقابل استغلالها أيضا من قبل أنظمة لممارسة رقابة جماعية على الناس.

وضاعف ممثلو الأمم المتحدة، وكذلك القادة والخبراء مؤخرا الدعوات، لوضع لوائح حتى لا تعرض هذه التقنيات الجديدة البشرية للخطر، فيما دعا السفير البريطانى سايمون مانلى إلى وضع "ضمانات"، وشدد على أن بلاده تستضيف قمة حول الذكاء الاصطناعى فى الخريف "للتوصل إلى اتفاق بشأن الإجراءات الأمنية وتقييم ورصد المخاطر المهمة المتعلقة بالتطورات الأخيرة"، وقال: "نحن قلقون للغاية من استخدام التكنولوجيا لتقييد حقوق الإنسان"، بما فى ذلك التعدى على "الخصوصية".