«الوثائقية» تستعرض أبرز المعلومات عن «سوسة الزرافة»

جدة - نرمين السيد - وتضمن المنشور بعض المعلومات عن "سوسة الزرافة"، حيث سُميت بهذا الاسم لامتلاكها عُنُقًا طويلًا كالحيوان الذي تحمل اسمه، مضيفًا أن الذكور دائمة التعارك للحصول على الإناث، وعادةً ما يفوز الذكر الأكبر.

وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة "الوثائقية"، نحو 31 فيلمًا ضخمًا، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها.

وانطلق بث قناة "الوثائقية"، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى 19 فبراير 2023، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.