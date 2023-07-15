قناة الناس- الدكتور يسرى جبر يتحدث عن متى يكون الخاطر بالذهن إلهاما من الله

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور يسرى جبر من علماء الأزهر الشريف، خلال حلقة جديدة من برنامج «اعرف نبيك»، المذاع على قناة الناس، إن الإنسان يمكنه اعتبار ما يأتى إلى ذهنه بأنه خاطر من الله عندما يكون قد عود نفسه وروضها على الشرع الشريف، والتفرقة بين الحرام والحلال.

وأضاف الدكتور يسرى جبر، أن فى هذه الحالة تموت النفس الأمارة بالسوء، وغلب على الشخص الصلاح والتقوى.

وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.