لمواجهة درجات الحرارة.. محل يبيع الآيس كريم للكلاب فى ألمانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت دراسة حديثة أن موجة حر شديدة تجتاح الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة فى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا واليونان، يتوقع أن تصل إلى 48 درجة مئوية، فأكثر.
وأصدرت عدة دول أوروبية وولايات فى أمريكا إنذارات إلى السكان، محذرة من موجات الحر الشديد فى الأيام المقبلة.
وستكون المملكة المتحدة وسويسرا الأكثر تضرراً على مستوى العالم من الزيادة النسبية فى «الأيام الحارة المزعجة».
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