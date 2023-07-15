Infinix تستعد لطرح هاتف جديد.. إليك المواصفات

Infinix Hot 30 5G تم طرحه مؤخرا فى ااسوق الهندية كأرخص إصدارات الشركة من هواتف الجيل الخامس، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 152 دولار.
يأتى الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD، وبجودة عرض FHD يبلغ قياسها 6.78 بوصة، تتميز بدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز فى الثانية، بينما جاء بقدرات تصوير فائقة، وبلغت دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجابكسل، أمام الأمامية فجاءت بدقة 8 ميجابكسل وفلاش LED.
الهاتف الجديد يعمل بواسطة معالج من نوع Dimensity 6020، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.
Infinix Hot 30 5G.. يتميز أيضا ببطارية بقوة 6000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويعمل بواجهة المستخدم XOS 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، ومن المقرر أن يأتى فى لونين هما الأسود والأزرق.
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