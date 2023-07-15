حوت ينقذ عالمة أحياء من هجوم قرش فى قاع البحر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت فى تصريحات متلفزة، بينما كانت تبكى بشدة، إن الحادث وقع قبالة شاطئ مورى، راروتونجا، بجزر كوك، بحسب ما أفادت العربية.
وبين مقطع فيديو العالمة البالغة من العمر 69 عامًا، وهى تهرب من سمكة القرش، لكن الحوت الضخم نجح فى ابعدها عن بشكل مثير للدهشة.
وذكرت أنها كانت تمارس حياتها بشكل طبيعى، وفجأة اكتشف أن القرش يقترب منها بالأسفل، واتخذت القرار بالخروج من الماء فى أسرع وقت لمنع حدوث كارثة قد تنهى حياتها.
وبينت أن سمكة قرش كانت من نوع النمر، والذى يبلغ ارتفاعه 15 قدمًا، ومعروف عنه شن هجمات ضد البشر.
كشفت عالمة الأحياء البحرية نان هاوسر، تفاصيل تعرضها لهجوم قرش فى البحر، وكيف أنقذها حوت أحدب يبلغ وزنه 50000 رطل.
وأكدت "هاوزر" أن الحوت دفعها إلى الأعلى حيث وجدت نفسها على القارب، مردفة: "نظرت بجانبى وكان يحمينى"، فيما قال علماء إن هذه الحيتان تعرف بشجاعتها وقدرتها على المواجهة.
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