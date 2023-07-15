سرعته 60 كيلومتر فى الساعة.. الوثائقية تستعرض معلومات عن «الفوسا» (صور)

جدة - نرمين السيد - و"الفوسا" حيوان وحشى تصل سرعته إلى 60 كيلومترًا فى الساعة، كما أن أنثى الفوسا صعبة الإرضاء، لذلك فهى دائمًا ما تصطدم بالذكور فى موسم التزواج، وتعتلى إحدى الأشجار لكى يخاطر كل الذكور بحياتهم ليصلوا إليها.

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