رغم الإنطلاقة القوية.. «Threads» يشهد تراجعًا حادًا لهذه الأسباب

جدة - نرمين السيد - كشفت منصة التواصل الاجتماعى "ثريدز" الأسبوع الماضى عن تسجيل 100 مليون اشتراك فى 5 أيام فقط، لكن بحسب بيانات من "Likeweb وSensor Tower" فقد شهدت الخدمة تراجعًا فى المشاركة والنمو.





أوضح العضو المنتدب فى شركة "Sensor Tower"، أنتونى بارتولاتشى، وهى شركة تسويقية لشبكة "CNBC"، أن إطلاق Threads بالفعل أدى إلى إقبال هائل وغير مسبوق، ولكن بيانات "Sensor Tower" تشير إلى تراجع كبير فى تفاعل المستخدمين منذ إطلاق التطبيق، وفى يومى الثلاثاء والأربعاء انخفض عدد المستخدمين النشطين يوميًا للمنصة بنحو 20% عن يوم السبت، وتراجع الوقت الذى يقضيه المستخدم بنسبة 50% من 20 دقيقة إلى 10 دقائق".

وقال أنتونى بارتولاتشى: "تشير هذه النتائج المبكرة إلى أنه بالرغم من البهرجة أثناء إطلاق التطبيق، إلا أنه سيواجه صعودًا شاقًا من أجل الحصول على موقع بين وسائل التواصل"، وفقًا لما ذكرته "العربية".

وتابع: "من المحتمل أن يؤدى دعم ميتا والتكامل مع إنستجرام إلى حدوث فيضان للتطبيق أعلى بكثير من الخدمات الأخرى، ولكنها ستحتاج إلى أن تكون أكثر إقناعًا من تويتر".