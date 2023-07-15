جدة حاصلة على الدكتوراه لـ السفيرة عزيزة: هناك فارق كبير بين الأجيال

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة صفاء شلبى، الجدة الحاصلة على دكتوراه فى الجيولوجيا، إن هناك فارق كبير ما بين الجيل الحالى والسابق، حيث أنها دائما ما تحرص أن تكون قريبة من الجيل الحالى، مع الألتزام بعدم التدخل فى شؤونهم: "أنا أم وحمى فى البيت، ومش بحاول اتدخل وكل واحد عايش بحريته".





وأضافت شلبى، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور والإعلامية سالى شاهين، والمذاع على فضائية "dmc"، أنها فى بعض الأحيان قد لا تعجب بملابس أحفادها، لكنها وبالرغم من ذلك لا تتدخل فيما يرتدوه: "أنا وهما أصدقاء وبنخرج سوا وبيجوا يشتكوا ليا لو فيه حاجة ومضيقاهم". يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء فى الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: "الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن". ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.

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