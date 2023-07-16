الوثائقية تعرض «إنقاذ جوهرة المحيط الهندى» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تعرض قناة الوثائقية عبر شاشتها الفيلم الوثائقى "إنقاذ جوهرة المحيط الهندى".



جدة - نرمين السيد - تعرض قناة الوثائقية عبر شاشتها الفيلم الوثائقى "إنقاذ جوهرة المحيط الهندى". ونشرت الوثائقية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" برومو فيلم "إنقاذ جوهرة المحيط الهندى".

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