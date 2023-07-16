رسميًا.. تسلا تصنع «سايبر ترك» أول شاحنة كهربائية صغيرة من الفولاذ

جدة - نرمين السيد - وكانت "تسلا" فى شهر يناير 2019 عن شاحنتها الكهربائية الصغيرة "سايبر ترك" التى تمتاز بتصميم كثير الزوايا يجعلها تبدو وكأنها قادمة من المستقبل، وهى مصنوعة من الفولاذ رمادى اللون المقاوم للصدأ.
وتباهت تسلا التى يملكها الملياردير الأمريكى "إيلون ماسك" بأن الشاحنة صنعت من الفولاذ المقاوم للصدأ الشديد الصلابة، حتى أنا ماسك أدعى أنه مقاوم للرصاص، أما زجاج السيارة فقد قالت الشركة إنه مدرع، بحسب ما ذكره موقع "Aitnews" التقنى.
لكن الشركة مُنيت بنكسة فى حدث الكشف عن الشاحنة، وذلك عندما حاول ماسك التباهى بقوة الزجاج، ولكنه كسر بعد ضربة بكرة معدنية، ولكن الهيكل الخارجى أثبت أنه "لن يخدش" بعد ضربة بمطرقة ثقيلة.
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