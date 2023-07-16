الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف أنه يحدث التعامد الثانى مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهه جنوباً إلى خط الاستواء، وتصبح الشمس على ارتفاع ( 90 درجة) تقريباً وقت أذان الظهر فى المسجد الحرام، ثم يختفى ظل الكعبة المشرفة.
يعود سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذى يؤدى إلى انتقال الشمس "ظاهريا" بين مدارى السرطان شمالاً والجدى جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.
ولعل أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة فى المناطق البعيدة عن مدينة مكة فى الدول العربية والإسلامية وكافة المناطق التى تكون فيها الشمس فوق الأفق.
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