ما حكم صلاة النوافل جماعة؟.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء إنه اتفق جمهور الفقهاء على سُنِّيَّة الجماعة فى صلاة العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، واختَلَفوا فِيمَا عدا ذلك من النَّوافل، فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أَنَّ الأصل فيها الانفراد والإخفاء، وأنَّه تُكْرَه الجماعة فى النوافل إذا كانت على سبيل النداء إليها وكان عدد المصلين كبيرًا، وزاد المالكية كراهة الاجتماع على صلاة النافلة فى مكانٍ مشهورٍ ولو كان العدد قَلِيلًا، وذَهَب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز صلاة النافلة فى جماعةٍ بلا كراهةٍ.

وأضافت: "على ذلك، فالقدر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ، وغاية الأمر هو الخلاف فى الكراهة، والأمر فى ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه فى صلاة النَّفْل فى جماعةٍ، فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه".