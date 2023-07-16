ماسك يكشف مفاجأة غير متوقعة عن عائدات تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف ماسك أن تراجع عائدات الإعلانات وصل لما يقارب 50 فى المئة، فضلا عن عبء الديون الثقيل، وهو ما لم يرق إلى مستوى توقعاته فى مارس بأن المنصة قد تصل إلى تدفق نقدى إيجابى بحلول يونيو.

وكتب ماسك فى تغريدة على تويتر: "نحتاج إلى الوصول لتدفق نقدى إيجابى قبل أن نحظى برفاهية أى شيء آخر".

وتعد هذه أحدث إشارة على أن إجراءات خفض التكاليف الصارمة منذ استحواذ ماسك على تويتر فى أكتوبر لم تكن كافية وحدها لتحويل التدفق النقدى للمنطقة الإيجابية، كما أنها تشير إلى أن عائدات إعلانات تويتر ربما لم تتعافى بالسرعة التى تحدث عنها ماسك فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فى أبريل عندما قال إن معظم المعلنين عادوا إلى الموقع.