حيلة جديدة يلجأ لها شابان للوصول إلى وجهتهما

جدة - نرمين السيد - وكانا الثنائى لم يملكان وسيلة نقل، لذا فكر أحدهما أنه يتظاهر بإصابته بوعكة صحية وتواصلا مع سيارة الإسعاف.
وخدعا الثنائى الإسعاف وأشاروا إلى أنهما لجأوا لتلك الحيلة بسبب عدم توفير وسائل نقل عام.
وقال الثنائى: "نحن تائهان وسط الريف، والآن نحل المشكلة"، واتصلا بهيئة خدمات الإنقاذ ادعيا فى اتصالهما أن أحدهما أغمى عليه بسبب ضربة شمس، فيما بدا وهو يضحك خلال المكالمة، وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".
وانتهت رحلتهما فى وحدة الطوارئ بأحد المستشفيات التى ما لبثا أن غادراها بعد بضع دقائق.
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