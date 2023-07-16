ارتفاع درجات حرارة مياه فلوريدا يثير مخاوف العلماء

جدة - نرمين السيد - وقال مايكل ستوديفان، والذى يعمل فى برنامج معنى بمراقبة الشعاب المرجانية والمحافظة عليها بالإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، فى العام الماضى، كان الأمر مُحبطًا حقًا؛ لأننا شهدنا الكثير من التغييرات، إننا نراقب مواقع فى ميامى منذ 5 سنوات حتى الآن، وبدأنا نرى تغييرات فى تلك المواقع، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".

وبينما كان جنوب الولايات المتحدة يُعانى من موجة حارة خلال الأسبوع الماضى، أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى أن درجات حرارة مياه فلوريدا، بلغت نحو 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية)، وقالت الإدارة إن درجات حرارة الماء العادية فى هذا الوقت من العام تتراوح بين 73 و88 درجة فهرنهايت فقط.

ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة فى تحول لون الشعاب المرجانية للون الأبيض، بسبب خروج الطحالب الملونة منها، مما يجعلها شاحبة وضعيفة.