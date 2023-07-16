الوثائقية تكشف معلومات جديدة حول «سلحفاة التمساح»

جدة - نرمين السيد - وذكرت أن "سلحفاة التمساح" تعد واحدةً من أكبر السلاحف بالمياه العذبة فى العالم، وتتغذى على أسماك الجامبوسيا السريعة. وبينت أنه بالرغم من بطء حركتها فإنها تظل ساكنة، وفمها مفتوح، وفى فكها السفلى طعمٌ على شكل دودة، وفور اقتراب السمكة تُقبض عليها بفكيها القويين.

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