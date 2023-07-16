«القفة التونسية» تراث ثقافى يواكب متطلبات العصر

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن "القفة" التونسية الأصيلة سافرت عبر الزمن وانسجمت مع التغيرات العصرية، ويتمسك التونسيون باستعمالها حتى اليوم، كما أنها موجودة بقوة فى كل مراحل الزفاف التونسى، بدءًا من الخطوبة وحمام العروسة وصولًا إلى آخر مراسم الزفاف.
وأشار التقرير إلى أن "القفة" تُصنع من أوراق النخيل ما يجعلها بديلًا صديقًا للبيئة يزاحم الأكياس البلاستيكية، ويزيحها من قائمة خيارات التونسيين عند الذهاب إلى التسوق، ويحسب للحرفيين التونسيين كيف نجحوا فى جعل "القفة" مُنتجًا ينافس الموضة الحديثة وصراعاتها فحولوها إلى إكسسوارات غاية فى الجمال والأصالة.
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