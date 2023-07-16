أبل تطرح تحديث جديد لساعات «Watch Ultra»

جدة - نرمين السيد - وجاء الإصدار الأول من الساعة بتصميم يدعم المستخدمين من محبى المغامرة، وتستعد عملاق التكنولوجيا لإطلاق إصدار جديد من ساعتها الذكية المميزة. وبدأت أبل فى طرح بعض الترقيات خلال الإصدار الجديد من ساعة Ultra الذكية. وتأتى الترقيات فى التصميم الطباعة ثلاثية الأبعاد إلا أنه لم يتم توضيح تفاصيلها، ولكن تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تنفذ الطباعة ثلاثية الأبعاد فى أزرار الساعة وزر التاج.

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