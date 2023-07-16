الإفتاء: الادعاء بأن بداية العام ليست عيدًا فلا تصح التهنئة به «قول مردود»

جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن الادعاء بأن بداية العام ليست من الأعياد فلا تصح التهنئة به هو قول مردود، لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، فهى مشروعة عند حصول النِّعم، وذهاب النِقَم، ولا يخفى ما فى بداية العام من تجدُّد نعمة الحياة على كل إنسان، مضيفة أن بداية العام تتكرر، فهى عيدٌ فى المعنى، وأهل اللغة يسمون كل ما يعود "عيدًا".





ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم بعد غروب شمس غدًا الإثنين الموافق 17 يوليو، لمعرفة موعد رأس السنة الهجرية. وتنشر دار الإفتاء المصرية بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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