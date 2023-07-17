قناة الناس.. محبة الرسول ﷺ طريقًا لمحبة الله عز وجل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عوض إسماعيل، العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، فى برنامج "مع الناس" على قناة الناس، إن محبة النبى صلى الله عليه وسلم طريقًا لمحبة الله عز وجل، ذاكرًا قوله تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله".





وأضاف: طريق محبة الله لنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يستطيع أن يكون الرسول متملكًا عليه، فحياته وتصرفاته وانطلاقته فى الحياة الدنيا ليست كما ينبغى".

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