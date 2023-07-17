بميزة التنظيم التلقائى للرسائل.. إصدار تجريبى جديد من جوجل لتطبيق Messages

جدة - نرمين السيد - وتكشف جوجل فى التحديث الجديد لتطبيق الرسائل عن ميزة Auto-organizing، وتعمل هذه الرسائل على تجميع تلقائى للرسائل النصية القصيرة والمحادثات.
وكانت جوجل قد قدمت هذه الميزة فى التطبيق خلال العام الماضى، إلا أن الميزة أدت إلى اختفاء بعض الأقسام، واليوم تم رصد الميزة من جديد لدى بعض المستخدمين من خلال الإصدار التجريبى.
وكشف الإصدار التجريبى رقم "20230711_01_RC00" عن تبويبات "Personal" و "Business"، والتى تعمل على تصنيف الرسائل وفقًا للفئة، أو Primary، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.
وتكون الإعدادات ظاهرة عن تبويب "تنظيم الرسائل" مع حجب تبويب "عرض الرسائل حسب الفئة، مع اختفاء تبويب "عرض القائمة الأساسية"، ومن المتوقع أن يكشف الإصدار التجريبى الثابت من هذا التحديث عن التغييرات التى تم إجرائها.
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