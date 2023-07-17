ذعر بسبب طفلة هندية تمسك أفعى فى يدها كاللعبة

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ أهل الطفلة الهندية عند رؤيتها لحظة دخولها المنزل وهى تمسك بأفعى فى يدها. وأصيبت أهل الطفلة بحالة من الرعب بعد دخولها وهى تحمل الأفعى من ذيلها وتمسكها بيدها فى جو من الطمأنينة والرضا والسعادة. وبدأت عائلتها فى فى الصراخ، حتى جاء شخص من خلفها وسحب الطفلة من يدها الأخرى للوراء وسط حالة من الذهول التى تصيب الحاضرين.

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