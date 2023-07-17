مواصفات وسعر هاتف أوبو الجديد «K11»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Oppo K11" بتصميم متميز يجعله أكثر أناقة، حيث يتميز بـ سمك حوالى 8.23 ملليمتر ووزن حوالي 184 جرام. ويطرح بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.7 بوصة مع جودة عرض +FHD. ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية وتأتى بمستشعر من نوع IMX890 وبدقة 50 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة تصل لـ 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. كما يتمتع ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4870 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 100 وات. ويتوفر الهاتف "Oppo K11" فى الأسواق بسعر يبلغ 195 دولارا أمريكيا.

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