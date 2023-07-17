علماء يحذرون من توهج شمسى قوى.. اليوم

جدة - نرمين السيد - قال علماء روس إنه من المتوقع حدوث نشاط قوى للتوهج الشمسى، اليوم الإثنين، والذى قد يتداخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة، وذلك بعد أن رصدوا ثلاثة توهجات على الشمس، أمس الأحد.





وقال معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية فى موسكو، إن من الممكن حدوث توهجات من الفئة إكس (أضخم التوهجات) بما فى ذلك توهجات بروتون وإن من المتوقع أن تؤدى إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".

والتوهجات من الفئة إكس هى أكبر الانفجارات فى الأنظمة الشمسية، ويمكن أن تتسبب فى حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد، وتوهجات البروتون هى عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون أساسًا من البروتون.

وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسى داخل وحول الشمس، ويمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسى للأرض مع احتمال إتلاف الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات، وفقًا لما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

وفى عام 2022 تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية ناجمة عن موجة كبيرة من الإشعاع من الشمس فى إتلاف 40 قمرا صناعيا لشركة سبيس إكس، والتى كانت قد أطلقت قبل وقت قصير.

وقال معهد فيدوروف إنه تم رصد ثلاثة توهجات شمسية أمس الأحد، استمر أحدها لمدة 14 دقيقة وصاحبه عطل فى اتصالات الراديو.