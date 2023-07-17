وقال معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية فى موسكو، إن من الممكن حدوث توهجات من الفئة إكس (أضخم التوهجات) بما فى ذلك توهجات بروتون وإن من المتوقع أن تؤدى إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية".
والتوهجات من الفئة إكس هى أكبر الانفجارات فى الأنظمة الشمسية، ويمكن أن تتسبب فى حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد، وتوهجات البروتون هى عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون أساسًا من البروتون.
وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسى داخل وحول الشمس، ويمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسى للأرض مع احتمال إتلاف الأقمار الصناعية ومعدات الاتصالات، وفقًا لما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).
وفى عام 2022 تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية ناجمة عن موجة كبيرة من الإشعاع من الشمس فى إتلاف 40 قمرا صناعيا لشركة سبيس إكس، والتى كانت قد أطلقت قبل وقت قصير.
وقال معهد فيدوروف إنه تم رصد ثلاثة توهجات شمسية أمس الأحد، استمر أحدها لمدة 14 دقيقة وصاحبه عطل فى اتصالات الراديو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر علماء يحذرون من توهج شمسى قوى.. اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.