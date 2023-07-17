أول نقاش رسمى فى مجلس الأمن حول الذكاء الاصطناعى.. الأسبوع الجارى

جدة - نرمين السيد - يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول نقاش رسمى، بشأن الذكاء الاصطناعى هذا الأسبوع فى نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولى حول تأثير الذكاء الاصطناعى على السلام والأمن فى العالم.





وتدرس الحكومات فى جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى الناشئة، والتى يُمكن أن تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمى وتُغير مشهد الأمن الدولى، وفقا لما جاء فى "القاهرة الإخبارية". وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولى هذا الشهر، وتسعى إلى دور قيادى عالمى فيما يتعلق بتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعى. وسيرأس وزير الخارجية البريطانى، جيمس كليفرلى، النقاش يوم الثلاثاء. وفى يونيو، أيد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة اقتراحًا قدمه بعض المديرين التنفيذيين فى مجال الذكاء الاصطناعى، بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعى على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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