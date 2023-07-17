جدة - نرمين السيد - وكشفت الشرطة الأمريكية عن محاولة مسافرة على متن طائرة صغيرة لإنقاذ الركاب بعد مرض الطيار. وقامت المسافرة بتولى القيادة وتنفيذ الهبوط الاضطرارى فى جزيرة ماساتشوستس لمرض الطيار الذى كان يبلغ من العمر 79 عاما بعد تعرضه لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة. وقالت الشرطة إن الحادث "أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف"، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز". وأشارت الشرطة إلى أن الراكبة التى هبطت بالطائرة والتى ليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلى، كما تم نقل الطيار جوا لمستشفى بوسطن لأنه كان فى حالة خطيرة تهدد حياته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطيار مريض.. راكبة تنقذ الرحلة بالهبوط الاضطرارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.