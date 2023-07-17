للمستخدمين فى أوروبا.. ميتا تمنع دخول تطبيق «ثريدز»

جدة - نرمين السيد - وتمكن التطبيق من إثارة ضجة كبيرة بعد تحميله من قبل ملايين المستخدمين فى الأسبوع الأول من طرحه.
وقررت ميتا عدم توفير التطبيق فى أوروبا، وأعلنت حذرا شاملا لدرجة أنه يتم حظر المستخدمين الأوروبيين الذين يحاولون الوصول إلى التطبيق عبر VPN.
كدت شركة "ميتا" تؤكد META أنها تمنع وصول عملاء الاتحاد الأوروبى المستخدمين VPN من الوصول إلى ثريدز، الذي أثار فضول كل مستخدمى الإنترنت حول العالم وجعلهم يريدون الدخول على هذا التطبيق حتى ولو من باب حب الفضول فقط، وفقا لما جاء فى موقع "gizchina".
ويجب على المستخدمين الانتظار حتى تطرح ميتا التطبيق رسميا بمنطقة الاتحاد الأوروبى.
لم توضح شركة Meta سبب عدم طرحا لـ "ثريدز" فى الاتحاد الأوروبى ولكن يبدو أنها تنتظر التوافق مع قانون الأسواق الرقمية القادم حتى لا تحدث مشاكل.
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