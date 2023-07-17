الصين: مصفوفة تلسكوب شمسى تبدأ عملية مراقبة تجريبية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينجوا" أن تلسكوب "داوتشنج"، وهو تلسكوب للتصوير الراديوى الشمسى، يعد جزءا أساسيا من المرحلة الثانية من مشروع مريديان بالبلاد كما تعد المصفوفة، التى تتكون من 313 هوائيا بعرض ستة أمتار يدور حول برج معايرة يبلغ ارتفاعه 100 متر فى المركز، أكبر تلسكوب راديوى لتوليف فتحة العدسة فى العالم.
وأضافت أن المصفوفة ستراقب الشمس باستمرار وستكتشف طرقا لرصد النجوم النابضة والتدفق الراديوى السريع والنيازك والتحذير منها وسيدرس الباحثون طرق معالجة البيانات عالية الدقة من أجل تحسين جودة الصورة ويقع التلسكوب فى محافظة داوتشنج بمقاطعة سيتشوان.
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