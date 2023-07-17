ألواح شمسية.. أغرب مهر فى العالم

جدة - نرمين السيد - وطالبت الفتاة العريس بشراء ألواح شمسية تعوض أزمة الكهرباء، تمد بيتها بالإضاءة.

وقررت الفتاة الحصول على 8 ألواح شمسية بدلا من المهر، لأنه فى حال توفرها تساعد فى إنتاج الكهرباء ثم تزويد المنزل بالكامل بالإضاءة.

وسجلت محافظة طرطوس السورية مهرًا فريدا من نوعه، وحددت العروس عدد الألواح ونوعها وهو "الإنفيرتر" والبطارية الليثيوم.

وأشارت التقارير إلى أن طلبات الفتاة جاءت مقابل المهر الذى يقدر بـ5 ملايين ليرة سورية، وحتى تضمن أن مهرها يمكن استرداده سجلت مقدم الزواج بأنه غير مقبوض.

على الرغم من تركيب الزوج لمجموعة طاقة شمسية فى منزل الزوجية، فإن ما فعلته يعنى أنها تستطيع المطالبة باستلام المجموعة فى أي وقت، تحت طائلة الحجز والحبس للزوج.