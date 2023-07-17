الإفتاء: الدين جوهر وليس شكلًا.. وعلى الجميع التحلى بالأخلاق العالية

جدة - نرمين السيد - دعت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، الناس جميعًا إلى التحلى بالأخلاق العالية فى كافة شئون حياتهم، حتى نكون مهاجرين حقًّا، وأن نتأسى بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم تأسيًا حقيقيًّا وليس بمجرد المظهر فقط، لأن الدين جوهر وليس شكلًا.





وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم بعد غروب شمس اليوم الإثنين، لمعرفة موعد رأس السنة الهجرية. وتنشر دار الإفتاء بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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