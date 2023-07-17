مميزات هاتف Realme 11 5G قبل طرحه فى الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة Realme فى شهر مايو بالسوق الصينى سلسلة هواتف Realme 11 فى السوق الصينى خلال شهر مايو، وظهر هاتف Realme 11 فى قاعدة بيانات "TDRA"، استعدادًا لإطلاق الهواتف فى الأسواق العالمية.





وكانت سلسلة Realme 11 تم طرحها فى الصين بعدد 3 من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسى Realme 11 Pro إلى جانب Realme 11 Pro Plus.

ومن المفترض أن تقدم الشركة قريبًا هاتف Realme 11 5G للأسواق العالمية، حيث تم اعتماد الهاتف بالفعل فى قاعدة بيانات TDRA.

وظهر Realme 11 5G بنموذج رقم RMX3780، وهو النموذج الخاص بالأسواق العالمية، حيث تم تقديم الهاتف فى السوق الصينى بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض 1080 فى 2400 بيكسل، وتتميز بنسبة سطوع 1000 nit وأبعاد 20:9، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

ويأتى الهاتف برقاقة معالج Dimensity 6020 كما يتوفر ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 وواجهة Realme UI 4.0.

ويحتوى Realme 11 5G على مستشعر رئيسى بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8 مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويضم الهاتف كاميرا سيلفى بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.1.