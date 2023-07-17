«السفيرة عزيزة» يتحدث عن أول سيدة تمثل مصر بالأمم المتحدة بالذكاء الاصطناعى

ووفقا للتقرير، فإن عزيزة شكرى من مواليد مدينة «ميت غمر» عام 1919 درست بمدرسة «الأم المقدسة» وتخرجت من الجامعة الأمريكية وفاقت شهرتها بسبب نبوغها وريادتها حتى باتت نموذج ومثال للمرأة المصرية فى التفوق والتميز والتفاخر.
وتابع تقرير «السفيرة عزيزة»، أن عزيزة شكرى ذاع صيتها حتى أضحت مثالا يتردد وأحد الأقوال المأثورة والسائدة فى مصر لمن تريد أن تتعالى فى المكانة الاجتماعية «إنت هتعملى فيها السفيرة عزيزة»، بسبب تطوعها بالعمل الخيرى وإنشائها أول حضانة تهتم بالأطفال وتحسين صحتهم بمدينة «سنديونه» بالقليوبية، لتنال بفضل جهودها وعملها الدؤوب المكانة الأرفع والأبرز كأول سفيرة مصرية وعربية بالأمم المتحدة لتنشئ فيها أول وحدة وتنظيم وتستمر فى منصبها لمدة 17 عاما».
يذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء فى الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالى شاهين، ورضوى حسن.
ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التى تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر فى كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتى حققن نجاحات فى مجالات مختلفة.
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