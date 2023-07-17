إذاعة حلقة جديدة من سلسلة «ألعاب شكلت العالم» على الوثائقية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أذاعت قناة «الوثائقية»، اليوم الإثنين، حلقة جديدة من السلسلة الوثائقية «ألعاب شكلت العالم»، فى تمام الساعة الثامنة مساء، حيث ترصد السلسلة وتوثق قصص الباحات الخلفية لصناعة أشهر الألعاب المسلية فى العصر الحديث، وكيف كون هؤلاء الذين ابتكروا تلك الألعاب مليارات من الدولارات جراء إدمان البشر هذه الألعاب.





وتضم القائمة الأولية لمحتوى قناة الوثائقية نحو 31 فيلما ضخما، وتشمل أفلام وثائقية تاريخية وعسكرية ودينية

وسياسية، ورياضية، وفنية، وغيرها. وانطلق بث قناة الوثائقية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد الموافق 19 فبراير 2023، بالسلام الوطنى، على تردد 12303، معدل ترميز 27500، استقطاب: أفقى/ H.

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