قناة الناس- كيف تتعامل مع أعدائك؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إن من ذهب لتقديم واجب العزاء لشخص ما فله ثواب عظيم، كما قال النبى صلى الله عليه وسلم: (من عزى مصابًا، فله مثل أجره).





وأضاف: "وفى حالة إذا لم يأت هذا الشخص ليعزينى كما فعلت معه، فمن الأفضل أن تذهب إليه وتعفو فأنت تعامل الله سبحانه وتعالى وليس البشر، ولكن فى حالة لم تذهب فليس عليك إثم، لكن إذا ذهبت يكون لك ثواب وأجر أكبر عند الله سبحانه وتعالى، فى قوله تعالى: (ادفع بالتى هى أحسن، فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم)".

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