الكشف عن مواصفات هاتف Xiaomi 14

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف الجديد من شاومى برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وسعة تخزين 1 تيرابايت فى أعلى نموذج، أى بترقية مقارنة بهاتف Xiaomi 13 الذى يتميز بسعة تخزين 512 جيجابايت، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.
ويتضمن Xiaomi 14 ببطارية قدرة 4860 mAh، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكى بقدرة 50W وكاميرا خلفية بإعدادات رباعية، ومستشعر رئيسى بحجم أكبر مقارنة بإصدار الشركة السابق، ويضم الغصدار الجديد مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم 1.28/1.
ويوجد مستشعر بعدسات Telephoto فى إعدادات كاميرا Xiaomi 14 الذى ينطلق بترقية فى ميزة التكبير عن إصدار 2022.
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