لمواجهة ارتفاع أعمار السكان.. تقرير: كندا بحاجة للمزيد من المهاجرين

جدة - نرمين السيد - ويحلل التقرير الصادر عن مجموعة "ديجاردان" الكندية للخدمات المالية مقدار النمو السكانى بين الكنديين فى سن العمل الضرورى للحفاظ على نسبة إعالة كبار السن، التى تشير إلى النسبة بين 15 إلى 64 عامًا وأولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.

ووجد أن السكان فى سن العمل يجب أن ينموا بنسبة 2.2% سنويًا حتى عام 2040 للحفاظ على نفس النسبة التى كانت موجودة فى عام 2022، وإذا أرادت الدولة العودة إلى متوسط معدل إعالة كبار السن الذى كانت عليه بين عامى 1990 و2015، فسيتعين على تلك المجموعة من الكنديين أن تنمو بنسبة 4.5 فى المائة سنويا.

وقال راندال بارتليت، كبير مديرى الاقتصاد الكندى فى ديجاردان: "أشعر أن النقاش حول مستويات الهجرة فى كندا، بشكل عام، يركز على التأثير الفورى على سوق الإسكان الكندى، لذا ما أردت القيام به هو نوع من التصغير وتقديم سياق اقتصادى أوسع حول الهجرة ولماذا الهجرة إلى كندا مهمة".

وأثار التصعيد المحتمل لمستويات الهجرة جدلًا حول ما إذا كان يمكن للبلاد التعامل مع تدفقات أعلى من الوافدين الجدد وسط أزمة الإسكان، وما هو الأثر الاقتصادى الإجمالى لوجود المزيد من الناس فى البلاد.

ونما عدد سكان كندا بأكثر من مليون شخص العام الماضى، وهو رقم قياسى للبلاد، فيما نما مجموع سكانها بنسبة 2.7%، وهو أسرع معدل منذ عام 1957.

ويأتى النمو السكانى القوى فى الوقت الذى تتطلع فيه الحكومة الليبرالية إلى تحقيق أهداف هجرة سنوية أعلى، التى ستشهد ترحيب البلاد بـ 500 ألف مهاجر سنويًا بحلول عام 2025.

ويجادل مؤيدو الهجرة المرتفعة بأن سوق العمل قادر على استيعاب المزيد من العمال، وتحتاج البلاد إلى المزيد من الكنديين فى سن العمل لدعم القاعدة الضريبية مع تقاعد المزيد من الناس.

ووجد تحليل أجرته "ديجاردان" مؤخرًا أن خطة كندا لزيادة الهجرة يمكن أن تعزز الناتج المحلى الإجمالى للفرد إذا استمر القادمون الجدد فى تحقيق نفس النجاح فى العثور على عمل.