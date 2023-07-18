7 إجراءات عاجلة لـ حماية طفلك من الغرق

جدة - نرمين السيد - كلنا يحرص على الذهاب إلى الشواطئ كل عام وتحديدا فى فصل الصيف اذى ترتفع فيه درجات الحرارة بطريقة جنونية، كما ترتفع نسبة الرطوبة بدرجة تجعل الجميع يهرب من جحيم الحر إلى جنة الشواطئ.





حماية الأطفال من الغرق

ولكن، لكل شىء نافع مضاره، فإذا لم يلتفت الأب والأم إلى رعاية أبنائهم عند نزول الشواطئ، فربما، لا قدر الله، يبتلعهم البحر بأمواجه؛ ولذا لإغن هناك عدة إجراءات لابد من أخذها بقوة كى لا تضيع حياة الأطفال هباء، وتنقلب رحلة المصيف السعيدة، إلى رحلة لـ الموت.

وإليكم طرق حماية الأطفل من الغرق عند التوجه للشواطئ:

يجب مراقبة الأطفال عن كثب داخل مياه البحر، أو حتى حمام السباحة.

يجب تعليم الأطفال السباحة منذ نعومة أظافرهم؛ فهى تقوى الجسم من ناحية، وتكون سببا فى إنقاذهم من الغرق من ناحية أخرى.

لابد على الوالدين أن يتأكدا من ارتداء أطفالهم سترات النجاة

لا تترك طفلك يسبح بشكل منفرد.

يجب أن يرتدى طفلك الملابس الخاصة بالسباحة.

يجب أن يتعلم الوالدين مهارات CPR، وهى مهارات الإنعاش القلبى عند الغرق.

لابد من التعرف على حالة تيارات المياه والأمواج الخطرة من خلال النشرات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا.