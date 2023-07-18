اعتبروه إنجازا غير عادى.. أنجولا تعيد 14 زرافة ترعرعت بمحمية خارج البلاد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الإذاعة الوطنية الأنجولية، اليوم الإثنين، أن نقل الزرافات ليس الأول من نوعه وهى محاولة لزيادة أعداد الزرافات الصغيرة والتى تعود الآن لموطنها الأصلى.

وقالت ستيفانى فينيسى، المديرة التنفيذية والمؤسس المشارك لمؤسسة "الحفاظ على الزرافات"، إن إعادة الزرافات إلى بيئتها الطبيعية تطيل حياتها وتستعيد التوازن البيئى فى المنطقة، لأنها تعتمد على بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة فى البرية، وقد تعانى عندما يكون أحدها مفقودًا.

واعتبرت الجهد التعاونى لإعادة الزرافات إنجاز غير عادى للحفاظ عليها، معربة عن تطلعها إلى مواصلة العمل عن كثب مع جميع الشركاء المعنيين من أجل نجاح هذا المشروع على المدى الطويل.