توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023.. حظوظ من ذهب

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

تحلَّ دائما بالقوة والتركيز والانضباط.. اقضِ وقتا ممتعا تشعر فيه بالحب مع شريك حياتك.. حاول اتخاذ بعض القرارات المهمة بشأن زيادة دخلك.

برج الثور

كن حذرا من زملائك فى العمل.. حاول أن تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.. لا تشعر بالقلق الدائم بشأن الأوضاع المالية.

برج الجوزاء

تفاءل بشأن تحقيق أهدافك التى طالما انتظرتها منذ فترة كبيرة.. حاول الجلوس بعض الوقت بمفردك، لتقييم علاقتك بشريكك.. حاول شراء كل ما تحتاجه.

برج السرطان

لا تشعر بالضيق تجاه شخص ما فى وظيفتك.. لا تشعر بالاختناق بسبب علاقتك بشريكك.. كن واعيا فى طريقة تعاملك مع أموالك.

برج الأسد

استفد من أى طاقة إيجابية تساعدك فى إنجاز مزيد من المهام.. تحتاج بعض الوقت بمفردك لتقييم علاقتك بشريك حياتك.. حاول إقامة مشروع خاص بك.

برج العذراء

لا تقلق من إظهار طموحك وشغفك أمام زملائك فى العمل.. حاول الانجذاب نحو شخص ما.. لا تدع الأفكار السلبية تسيطر عليك.

برج الميزان

لا تتخلَّ عن إصرارك وطموحاتك فى عملك.. امنح نفسك قسطا من الراحة للتنزه مع شريكك.. حاول الاستفادة من الطاقة التى تساعدك فى إيجاد فرصة لزيادة أرباحك.

برج العقرب

عليك التحلى بالصبر فى عملك.. حاول الخروج مع شريك حياتك للتحدث معه.. لا تستسلم لـ كثرة الضغوط؛ فهى سبب لسوء الوضع المادى.

برج القوس

حان الوقت لتغيير وظيفتك لزيادة الدخل اليومى.. حاول الذهاب إلى رحلة إلى مكان ما مع شريك حياتك.. حاول أن تتوسع فى دائرة علاقاتك المهنية؛ ما يساعدك فى إيجاد مزيد من الفرص.

برج الجدى

حاول إنجاز مهامك بسرعة.. حاول أن تواجه بعض المشاكل مع شريك حياتك.. لا تجعل قلة الأموال تتسبب فى الخلافات مع شريكك.

برج الدلو

يجب عليك تنظيم أعمالك.. حاول تغيير الروتين المسيطر عليك مع شريك حياتك.. تفاءل بشأن الاستقرار المالى.

برج الحوت

حاول أن تكون أكثر إنتاجية فى عملك.. حان الوقت للتواصل مع شريكك لاتخاذ القرارات بشأن علاقتكما.. حاول عدم التبذير فى الإنفاق على الإصلاحات فى منزلك.