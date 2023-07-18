الإفتاء: الهجرة النبوية حدث فارق فى تاريخ الإسلام

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء، إن الهجرة النبوية الشريفة تمثل حدثًا تاريخيًّا فارقًا فى تاريخ الإسلام، ونقلة مهمة انتقل بها المسلمون من حالٍ إلى حالٍ، وانطلقت بموجبها الدعوة إلى رحاب واسعة يذكر فيها اسم الله تعالى.





وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن الهجرة النبوية أكدت على أهمية حب الأوطان والمحافظة على مكتسباتها، وكذلك إعلاء المصلحة العامة وحسن التلطف مع أهلها، ولذلك قالوا: "حب الأوطان من الإيمان".

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