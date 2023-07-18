لماذا نشعر بـ ارتفاع درجة حرارة الجسم فى مناطق الرطوبة العالية؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "كلما ارتفعت نسب الرطوبة تقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان؛ فيحدث خلل فى تبريد الجسم".
أضافت: "عندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة فيقوم الجسم بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء، وعند زيادة رطوبة الجو؛ فإن الهواء يكون مشبعا ببخار الماء، فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الإنسان، ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء أن يمتصه".
وتابعت الأرصاد: "فالمزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه، ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنازل ممكن يصل الجسم إلى حالة الجفاف" .
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