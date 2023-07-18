قريبا.. واتساب يعمل على تقديم ميزة لـ مساعدة المستخدمين

جدة - نرمين السيد - من قفل الدردشة إلى تحرير الرسائل، أصدرت المنصة المملوكة لشركة "ميتا" بالفعل تحديثات جديدة لمستخدمى iOS و"أندرويد" وسطح المكتب.

الآن، يقال إن النظام الأساسى يختبر ميزة جديدة ستمنح المستخدمين رؤى حول ميزات "واتساب" المتاحة وإعدادات الأمان لتحسين التجربة الكلية على النظام الأساسى.

ووفقًا لموقع "Wabetainfo"، تخطط "واتساب" لإصدار ميزة جديدة تسمى الدردشة الرسمية للحصول على النصائح والحيل.

ستعمل هذه الميزة على إبقاء المستخدمين على اطلاع بآخر التحديثات التى تم إصدارها على النظام الأساسى، بالإضافة إلى إبلاغهم بأحدث إعدادات الأمان التى يمكنهم استخدامها للحفاظ على حساب "واتساب" الخاص بهم فى مأمن من الاحتيال أو القرصنة المحتملة أو التهديدات الأخرى عبر الإنترنت.

وذكر الموقع أنه "فى البداية، كان الوصول إلى هذه الدردشة المحددة مقصورًا على بعض المستخدمين، ولكن فى نفس الوقت الذى تم فيه إصدار إصدار "واتساب" التجريبى لنظام التشغيل "أندرويد 2.23.15.10" على متجر Play، يتلقى المزيد من الأشخاص الآن رسالة جديدة من هذه الدردشة.

يقال إن "واتساب" يقوم أيضًا بمراجعة واجهة نافذة دردشة "واتساب" الرسمية للمستخدمين الذين سيفتحونها لأول مرة.

إلى جانب مربع الدردشة، يُقال إن "واتساب" يخطط لمشاركة النصائح والحيل لتعريف المستخدمين بآخر التحديثات وتحسين تجربة النظام الأساسى.

ومع ذلك، فإن تطبيق المراسلة الفورية يمنح المستخدمين التحكم فى هذه المحادثة ويسمح لهم بأرشفة أو حظر الدردشة الرسمية إذا كانوا لا يرغبون فى تلقى المعلومات.

ومع ذلك، إذا اختار المستخدمون الاحتفاظ بالمحادثة، فسيقوم "واتساب" بمشاركة الرسالة الأولى حول التحقق المكون من خطوتين، والذى يسمح للمستخدمين بحماية حساباتهم.

والجدير بالذكر أن ميزة التحقق المكونة من خطوتين تمكن مستخدمى "واتساب" من إضافة طبقة أمان إضافية إلى حساباتهم عن طريق تحديد رقم التعريف الشخصى الذى سيتم طلبه بعد إدخال رمز التسجيل المكون من 6 أرقام.

فيما يتعلق بتوفر هذه الميزة، يمكن الوصول إلى نافذة دردشة "واتساب" الرسمية حاليًا فى الإصدار التجريبى من "واتساب" لنظام "أندرويد" وقد تظل مقصورة على مجموعة محددة من المستخدمين.

على الرغم من أن العديد من المستخدمين الذين قاموا بتثبيت الإصدار التجريبى من "واتساب" لنظام التشغيل "أندرويد 2.23.15.10" قد تلقوا التحديث، يشير التقرير إلى أن المستخدمين الذين لديهم إصدارات ثابتة من "واتساب" قد يتلقون أيضًا نفس الرسالة من نافذة دردشة "واتساب" الرسمية.

بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الدردشة الرسمية حصرية لمستخدمى "أندرويد"، فقد يبدأ أيضًا العديد من مستخدمى "واتساب" لنظام iOS beta فى تلقى نفس الشيء قريبًا، ومن المتوقع أن يتم طرحه لمزيد من الأشخاص خلال الأيام المقبلة.