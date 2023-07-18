الكونجرس يطالب ميتا بتقديم وثائق حول كيفية إدارة المحتوى فى ثريدز

جدة - نرمين السيد - طالب جيم جوردان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب الأمريكى (الكونجرس)، مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا" (Meta)، بتقديم وثائق حول كيفية إدارة المحتوى فى تطبيقها الجديد "ثريدز" (Threads)، فى إطار تحقيق مستمر يجريه المجلس حول سياسات التكنولوجيا واتصالاتها مع الإدارة الحالية للرئيس الأمريكى جو بايدن.





وذكرت شبكة "سى إن بى سي" الأمريكية أن خطابًا ألقى الضوء على الاهتمام المتزايد الذى يحظى به أحدث منتجات شركة "ميتا" (Meta) فى واشنطن، حيث ينافس تطبيق "ثريدز" (Threads) تطبيق "تويتر" (Twitter)، الذى يسعى مالكه إيلون ماسك إلى تشكيله وإطلاق العنان لمبدأ "الحرية المطلقة فى التعبير".

وعلى الرغم من أن مسئولى شركة "ميتا" (Meta) قد أعلنوا أنهم لا يريدون هيمنة المحتوى الإخبارى والسياسى على تطبيق "ثريدز" (Threads)، إلا أن هذا يعد جانبا أساسيا من المحتوى الذى صنع تاريخ تطبيق "تويتر" (Twitter)، وكلما زاد حجم هذا المحتوى السياسى على "ثريدز" (Threads)، كانت فرصة أكبر ليقع فى مرمى نيران المستخدمين.

وقال جوردان إن تطبيق "ثريدز" (Threads) يثير المخاوف، لأنه تم تسويقه كبديل لتطبيق "تويتر" (Twitter)، الذى واجه بالفعل اضطهاداً من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى أعقاب فتح مالكه إيلون ماسك لقواعد حرية التعبير.