يوتيوب تختبر ميزة جديدة لجعل مستوى الصوت أكثر اتساقًا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد الكشف عن إعداد جديد بعنوان "الصوت المستقر" (Stable Volume)، الذى أكدت منصة "يوتيوب" (YouTube) أنه قيد التجربة الآن مع المستخدمين العالميين.

كما يوحى الاسم، فإن إعداد "الصوت المستقر" (Stable Volume) يهدف إلى زيادة حجم الصوت عبر مقاطع الفيديو على "يوتيوب" (YouTube)، والتى قد يكون بعضها أعلى من البعض الآخر.

وتُتَاح ميزة "تسوية الصوت" (Volume Leveling) على مزودى الوسائط الأخرى أيضًا، بدايةً من أجهزة التلفزيون الذكية إلى أنظمة الصوت إلى مشغلى الوسائط، التى لديها ميزة "تسوية الصوت تلقائيًا" (Automatic Volume Leveling) الخاصة بها، والتى تستهدف الإعلانات التجارية الصاخبة، على سبيل المثال.

لم تعلن منصة "يوتيوب" (YouTube) عن إطلاق ميزة "الصوت المستقر" (Stable Volume)، لكن العديد من الأشخاص رصدوها تظهر لديهم على تطبيق "يوتيوب".