بعد الهجوم على السباحين.. سلوك عدوانى للدلافين فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن هناك مجموعة مكونة من 4 دلافين انقضت على عدد من السباحين بشاطئ فى اليابان.

ونتج عن هجوم الدلافين بعض الإصابات منها كسور فى العظام وعلامات عض، وفقا لما جاء فى "ديلى ستار".

كما تلقى رجل فى الستينات من عمره آثار عض فى يديه وكسر فى ضلوعه، أثناء ذهابه للغطس قبالة الشاطئ فى وسط اليابان.

وأشارت الشرطة المحلية إلى أن هناك 6 حوادث من هذا القبيل بالشاطئ، وأضافوا أن سلوك الثدييات الهجومى لم يتم السماع عنه من قبل، لذا تم نصب لافتات تحذر من الابتعاد عن البحر.