بمواصفات جبارة.. شاومى تطرح هاتفا جديدا لمنافسة سامسونج

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن شاومى تطرح هاتفها الجديد "Xiaomi 14" فى الربع الثالث من العام، بمعالج قوى "Snapdragon 8 Gen 3".

ويزود الهاتف بكاميرا رباعية خلفية، وتبلغ دقة الرئيسية 50 ميجابيكسل، وكاميرا أخرى 50 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة مع تقريب بصرى 3.2x، بالإضافة إلى أخرى فائقة الاتساع.

ويقترن الهاتف بذاكرة عشوائية سعة 8 و 12 جيجا بايت رام، وأكبر سعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.

ويتميز الهاتف "Xiaomi 14" ببطاريته الكبيرة، حيث تبلغ 4860 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 90 وات، والشحن اللاسلكى بقوة 50 وات.