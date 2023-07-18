جدة - نرمين السيد - ويتمتع تطبيق "Threads" بميزة الرسائل المباشرة "DMs" المسؤولة عن توفير آليات للتواصل بين المستخدمين.
وأشارت التقارير إلى أنه يسمح للمستخدم بإرسال رسائل إلى الأصدقاء على ماسنجر، حيث ممن الواضح أن الرسائل المباشرة كانت على الأرجح واحدة من أكثر الميزات المطلوبة.
يذكر أن تطبيق "Threads" وصل إلى ما يزيد عن 100 مليون مستخدم خلال الأسبوع، الأمر الذى هدد تويتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا تستعد لطرح مزايا جديدة فى «Threads» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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