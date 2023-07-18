ميتا تستعد لطرح مزايا جديدة فى «Threads»

جدة - نرمين السيد - ويتمتع تطبيق "Threads" بميزة الرسائل المباشرة "DMs" المسؤولة عن توفير آليات للتواصل بين المستخدمين.

وأشارت التقارير إلى أنه يسمح للمستخدم بإرسال رسائل إلى الأصدقاء على ماسنجر، حيث ممن الواضح أن الرسائل المباشرة كانت على الأرجح واحدة من أكثر الميزات المطلوبة.

يذكر أن تطبيق "Threads" وصل إلى ما يزيد عن 100 مليون مستخدم خلال الأسبوع، الأمر الذى هدد تويتر.