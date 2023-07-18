جدة - نرمين السيد - ويعتاد الشاب الهندى الذى يعيش فى ولاية كيرالا على ارتداء خوذته أثناء قيادة دراجته النارية الخاصة. وركب الشاب دراجته لمسافة 11 كيلومترا مرتديا خوذة دون أن يدرك وجود ثعبان داخل الخوذة. وتفاجأ الشاب الهندى من وجود ثعبان كوبرا صغير الحجم ولكنه سام فى خوذته، وفقا لصحيفة "ديلى ستار". ونصح صائد الثعابين الأفراد الذين يعيشون بمناطق بها ثعابين، بضرورة فحص الخوذة قبل ارتدائها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هندى يتفاجئ بأفعى سامة فى خوذته (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.